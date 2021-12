Dinheiro do Bolsa Presença será creditado nesta sexta (10)

O novo crédito do Programa Bolsa Presença, que destina R$ 150, por mês, para as famílias dos estudantes da rede estadual, será disponibilizado amanhã, sexta-feira (10), pelo Governo do Estado.

Esta é a oitava parcela da ação que é destinada para cadastrados no CadÚnico e em condições de vulnerabilidade socioeconômica. Com recursos que chegam a um total de R$ 469 milhões, a previsão é atender 421.308 famílias e 528.213 estudantes.

A concessão do benefício está vinculada à assiduidade nas aulas ministradas pela unidade escolar onde o aluno esteja matriculado; à participação obrigatória dos alunos nas avaliações de aprendizagem promovidas pela unidade escolar, visando orientar o acompanhamento pedagógico; e à manutenção dos dados cadastrais atualizados na unidade escolar e de sua família no CadÚnico.

O Bolsa Presença faz parte do Programa Estado Solidário e tem o objetivo de estimular a permanência no processo de aprendizagem escolar dos estudantes da rede estadual, considerando as especificidades da educação contextualizada e inclusiva.