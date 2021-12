Dom Zanoni divulga lista com mudanças no clero da Arquidiocese de Feira

O arcebispo de Feira de Santana, dom Zanoni Demettino divulgou hoje a lista com as mudanças no clero da Arquidiocese. São 27 nomes de padres, presbíteros e diáconos e suas respectivas novas funções. A lista foi divulgada através do programa oficial que a Arquidiocese mantém na Rádio Sociedade e nas redes sociais.

Veja a lista:

1. Pe. Arivaldo Aragão Vitória: Realizará estudos de doutorado em Teologia Litúrgica em Roma a partir de 2022.

2. Pe. Paulo Tarso Bispo de Souza: Pároco da Paróquia Senhora Santana –Catedral Metropolitana.

3. Pe. Júlio César da Costa Santa Bárbara: Pároco da Paróquia Imaculada Conceição – Bairro Conceição I – Cidade de Feira de Santana.

4. Pe. Luiz Flávio Pereira da Silva: Pároco da nova Paróquia Santa Dulce dos Pobres – Bairro Gabriela – Cidade de Feira de Santana.

5. Pe. José Augusto Nascimento Costa: Pároco da nova Paróquia São João XXIII – Bairro do SIM – Cidade de Feira de Santana.

6. Pe. Márcio Brito da Silva: Pároco da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios –Distrito de Ipuaçu – Município de Feira de Santana.

7. Pe. José Reinaldo Gomes dos Santos: Pároco da Paróquia Santo Estevão –Município de Santo Estevão.

8. Pe. Josevaldo de Souza Machado: Pároco da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Município de Ipecaetá.

9. Pe. João Carlos Magalhães: Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho – Município de Serra Preta.

10. Pe. João Carlos Falcão de Brito: Pároco da Paróquia São Gonçalo do Amarante – Município de São Gonçalo.

11. Pe. Anderson Joilson Barreto: Pároco da Paróquia Santa Bárbara – Município de Santa Bárbara.

12. Pe. José Francisco Spínola de Morais: Pároco da Paróquia Senhor do Bonfim – Município de Santanópolis.

13. Pe. José Carlos da Silva Lima: Pároco da Paróquia Santo Antônio – Município de Tanquinho.

14. Pe. Luiz Antônio Brito: Pároco da Paróquia São Roque – Distrito da Matinha – Município de Feira de Santana.

15. Pe. Cláudio Passos: Vigário Paroquial da Paróquia Imaculada Conceição – Bairro Conceição I – Cidade de Feira de Santana.

16. Pe. Emanoel Davi Sobrinho: Vigário Paroquial da Paróquia Santa Bárbara – Munícipio de Santa Bárbara.

17. Pe. Genival Oliveira Carvalho: Vigário Paroquial da Paróquia Senhor do Bonfim – Distrito de Bonfim de Feira – Município Feira de Santana.

18. Pe. Lucivan Pereira Pinto: Vigário Paroquial da Paróquia Cristo Redentor –Bairro Jomarfa – Cidade de Feira de Santana.

19. Pe. Marcos Reis Silva de Jesus: Vigário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Purificação dos Campos – Município de Irará.

20. Pe. Udilon Conceição de Jesus: Coordenador da Pastoral da Comunicação

Arquidiocesana (PASCOM) e Vigário Paroquial da Paróquia Senhor do Bonfim– Bairro Jardim Cruzeiro – Cidade de Feira de Santana.

21. Diác. Clebson Silva Santana: Auxiliar de Pastoral da Paróquia Nossa Senhora da Lapa – Município de Amélia Rodrigues.

22. Diác. Eduardo Oliveira de Almeida: Auxiliar de Pastoral da Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho – Município de Serra Preta.

23. Diác. João Antônio Barros: Auxiliar de Pastoral da nova Paróquia Santa Dulce dos Pobres – Bairro Gabriela – Cidade de Feira de Santana.

24. Diác. Lucas Lima Santiago: Auxiliar de Pastoral da Paróquia São Gonçalo do Amarante – Município de São Gonçalo.

25. Diác. Adriano Almeida Barcelos: Auxiliar de Pastoral da Paróquia São João Batista – Municio de Água Fria.

26. Diác. Ibrahim Muinde Musyoka: Auxiliar de Pastoral da nova Paróquia São Roque – Distrito da Matinha – Município de Feira de Santana.

27. Diác. Valfredo Alves da Fonsêca: Auxiliar de Pastoral da Paróquia Santa Clara de Assis – Bairro Panorama – Cidade de Feira de Santana.