Uyatã Rayra e Siddhartha lançam hoje o livreto do “Cordel da Caixa D’água”

A invasão alienígena narrada na canção “Cordel da Caixa D’água” (escute aqui), de Uyatã Rayra, ganhou uma versão em formato de livreto ilustrado por Siddhartha Gautama, e hoje à noite (sexta-feira,10) no Jeca Bar a partir das 19:30h, ele será lançado oficialmente com apresentação e performances musicais (veja o cartaz).

“Os traços tiveram influência direta do artista plástico feirense Juraci Dórea e do xilogravurista pernambucano Gilvan Samico”; conta Uyatã. Tais referências foram fundamentais para que o livreto fosse dotado de um aspecto semi-artesanal: tanto a impressão, quanto a textura das páginas conferem à publicação uma aparência rústica.

Os desenhos guiam os leitores numa aventura surrealista, na qual Ovnis e Ciborgues se misturam com monumentos, gírias e personagens clássicos da Princesa do Sertão. “É a Fêra corrida no pique do futuro do pretérito imperfeito”, brinca Uyatã.