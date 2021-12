Projeto Viva a Natureza tem plantio de árvores neste domingo

A avenida Ayrton Senna vai ficar ainda mais verde. Novas espécies de árvores serão plantadas neste domingo, 12, a partir das 8h, incrementando o paisagismo. A arborização faz parte do projeto Viva a Natureza, desenvolvido pela Prefeitura de Feira.

O plantio será feito no trecho entre o Cemitério São João Batista e o próximo retorno na avenida, sentido Mantiba. Serão 97 mudas, sendo 55 da espécie Jacarandá Mimoso, 20 de Felício, 20 da espécie Resedá e duas Sibipirunas.

Além dessas espécies, no local também haverá distribuição de uma diversidade de outras mudas, como Escova de Garrafa, Aroeira Chorona, Pata de Vaca, Quaresmeira e Ipê, nas cores amarelo e rosa, para a comunidade. São espécies que podem ser plantadas em jardins e quintais.

O secretário municipal do Meio Ambiente, José Carneiro, afirma que a primeira etapa do projeto prevê o plantio de mil árvores. Também serão contemplados o Parque Linear, na avenida Rubens Francisco Dias; a área de preservação permanente da Lagoa da Prainha, no cruzamento entre a Rubens Francisco Dias e a Ayrton Senna e o prolongamento da avenida Francisco Fraga Maia, sentido Papagaio.

A proposta do projeto Viva a Natureza é atingir, a longo prazo, o percentual de pelo menos três árvores por habitante. A iniciativa tem como objetivo amenizar impactos das mudanças climáticas e o aquecimento global. Esta ação tem a parceria da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Sesp), por meio do Departamento de Áreas Verdes.