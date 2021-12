Trupe da Fenatifs chama população de Feira para o teatro

Uma trupe formada por homens, mulheres e crianças vestidos como palhaços e personagens do teatro infantil percorreu as ruas do centro de Feira de Santana chamando a população para o teatro.

Eles são participantes do Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana – FENATIFS que está na 14ª edição até o próximo dia 18.

Com a participação de 28 espetáculos de todo o Brasil e diversas atividades paralelas como oficinas, debates e rodas de conversa que são transmitidos gratuitamente pelo Canal da Cia. Cuca de Teatro no YouTube. O FENATIFS promove ainda encontros com os grupos participantes como forma de estimular as discussões e o fortalecimento da produção cultural.

Em cena, artistas e companhias de diversas partes do país como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia, trazendo linguagens como circo, contação de histórias, música, teatro de bonecos e de animação, entre outros. Uma intensa programação para os pequenos curtirem muito!

Nesta edição, os debates com os grupos serão mediados pelo diretor e ator Claudio Saltini, de São Paulo e o dramaturgo, roteirista, diretor, ator e palhaço soteropolitano, João Lima. Um momento ímpar de discussões acerca das obras e linguagens apresentadas no festival que acontece pela plataforma Google Meet.

Na foto, a trupe entrando no Mercado de Arte Popular(MAP), sábado,11.