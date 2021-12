Prefeitura de Feira arboriza trecho final da avenida Ayrton Sena

O prolongamento da avenida Ayrton Sena foi o local escolhido pela Prefeitura de Feira para dar início, na manhã deste domingo, 11, ao projeto de arborização “Viva a Natureza”, que prevê o plantio – somente na primeira etapa – de mil árvores em toda a cidade.

As mudas foram plantadas no canteiro central da avenida, a partir do Cemitério São João Batista até o contorno que dá acesso a Mantiba. Somente neste trecho foram 97 mudas, sendo 55 da espécie Jacarandá Mimoso, 20 de Felício, 20 da espécie Resedá e duas Sibipirunas.

O prefeito Colbert Filho enfatizou a importância do projeto, observando ser uma ação também para amenizar os impactos das mudanças climáticas e o aquecimento global.

“Além de combater à poluição, uma vez que as árvores absorvem gases, transformando-os em oxigênio, elas proporcionam sombra”, afirma.

A iniciativa está sendo coordenada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMAM) com o apoio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SESP), por meio do Departamento de Áreas Verdes.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, José Carneiro, o projeto vai contemplar ainda outras localidades. “Esse projeto será levado para outros locais da cidade, incluindo os distritos. Vamos plantar inicialmente mil árvores, mas a expectativa é atingir, a longo prazo, o percentual de pelo menos três árvores por habitante“, destacou.

No local também foram distribuídas para a comunidade mudas que podem ser plantadas em jardins e quintais, como Escova de Garrafa, Aroeira Chorona, Pata de Vaca, Quaresmeira e Ipê, nas cores amarelo e rosa, para a comunidade.

