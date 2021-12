Presidente do IBRAM diz que a Bahia vai despontar ‘cada vez mais’ na mineração

O presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), Flavio Penido, afirmou durante evento em Salvador, na última sexta-feira,10, que “os grandes investimentos em pesquisa sinalizam que a Bahia vai despontar cada vez mais como um grande produtor de commodities e produtos minerais”.

O evento aconteceu no auditório da CBPM (Companhia Baiana de Pesquisa Mineral e reuniu grandes nomes da mineração brasileira para a palestra do secretário nacional de geologia, mineração do Ministério de Minas e Energia (MME), Pedro Paulo Dias Mesquita, sobre as Perspectivas de investimento no setor mineral brasileiro.

Durante a palestra, o secretário enalteceu a importância da Bahia no cenário nacional da mineração, até hoje e também para os próximos anos.

“É uma honra tá aqui na Bahia, um estado que concentra alguns dos principais projetos que temos nos próximos anos para a mineração no país. E, reconhecendo o tamanho que a mineração já tem nesse estado, e o tamanho que ela terá, certamente muito maior a partir destes projetos e muitos deles que se originam aqui nessa casa, na CBPM”, declarou Mesquita.

Anfitrião do evento, o presidente da CBPM, Antonio Carlos Tramm destacou a importância da mineração para os municípios onde estão instaladas as mineradoras e sua população.

“A presença da mineração não é apenas na CFEM, é na vida do município. Ela é o grande empregador desses municípios, sendo que normalmente paga três vezes mais que outros setores. Tudo isso gera uma maior movimentação na economia dessas regiões e nós precisamos contabilizar isso, contabilizar o impacto indireto que mineração agrega para a economia das cidades”, declarou Tramm.

Clique aqui e confira o evento completo

Clique aqui e baixe a apresentação do secretário nacional Pedro Paulo Dias Mesquita

Clique aqui e baixe a apresentação do presidente do IBRAM Flávio Penido