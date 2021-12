Livro inédito e premiado de Clarissa Macedo é dedicado à mãe

É com imensa alegria que comunico que meu livro inédito, A casa mais alta do teu coração, ganhou o primeiro lugar no Prêmio Biblioteca Digital do Paraná. Alegria dupla, pois o livro é dedicado à minha mãe, como forma de homenagem e celebração de sua memória. Estou em festa.

#REPOST @bibliotecapr with @get__repost__app A Biblioteca Pública do Paraná anunciou hoje (14) os títulos dos livros vencedores da segunda edição do Prêmio Biblioteca Digital.

(Clarissa Macedo/Facebook)

O PRÊMIO

Criado para fomentar a produção e circulação de livros inéditos no formato de e-book, o concurso selecionou obras de autores de todo o país em quatro categorias.

Todos os livros vencedores estão disponíveis para download gratuito em bpp.pr.gov.br (link na bio). Veja abaixo o resultado:

ROMANCE

1? lugar: Marte em Áries, de Agnaldo de Assis Nascimento (São Paulo – SP)

2? lugar: Artefato Cognitivo Nº 7?log5ie, de Marcio Aquiles (São Paulo – SP)

3? lugar: Refúgio para Bisões, de Gabriel Eduardo Bortulini (Porto Alegre – RS)

CONTO

1? lugar: Coisas Difíceis de Ressuscitar, de Juliana Garbayo (Rio de Janeiro – RJ)

2? lugar: Agá, de Yan Rego (Salvador – BA)

3? lugar: A Última Noite de José Wilker, de André Balaio (Recife – PE)

POESIA

1? lugar: A Casa Mais Alta do Teu Coração, de Clarissa Macedo (Salvador – BA)

2? lugar: A Minha Aldeia, de Oly Cesar Wolf (Campo Largo – PR)

3? lugar: Na Garganta um Sertão Enjaulado, de Marcello Silva (Chaval – CE)

Os três primeiros colocados de cada categoria receberão prêmios em dinheiro: R$ 15 mil (primeiro lugar), R$ 10 mil (segundo lugar) e R$ 5 mil (terceiro lugar).

Nesta quinta-feira (16), às 19h30, os primeiros colocados de cada categoria participam de um bate-papo com transmissão ao vivo pelo canal youtube.com/BibliotecaPR e mediação do crítico Eder Alex.