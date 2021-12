Assembleia da Bahia marca os 80 anos de exploração de petróleo no Brasil

Hoje, quarta-feira, 15, a partir das 9h, será realizada uma Audiência Pública, na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), com o tema “80 anos de exploração do petróleo no Brasil – do Candeias 1 ao pré-sal e política de preços dos combustíveis”. O evento, que acontecerá nas Salas Herculano Menezes e Luís Cabral, será semipresencial com transmissão pelos portais Zoom e redes sociais da ALBA.

Em 14 de dezembro de 1941 jorrava do poço Candeias 1 (C-1), na Bahia, o tão cobiçado “ouro negro” dando inicio ao sonho da soberania nacional brasileira a partir da comercialização do petróleo.

A Audiência Pública foi requerida pelo deputado estadual Hilton Coelho (PSOL), atendendo solicitação do Fórum Baiano em Defesa da Petrobrás. O Fórum é composto por entidades representativas dos petroleiros: Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro-BA), Associação dos Engenheiros da Petrobrás, Núcleo-Bahia (AEPET-BA), Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas da Petrobras da Bahia (ASTAPE-BA) e a Associação Brasileira dos Anistiados Políticos do Sistema Petrobrás (ABRASPET).

O deputado Hilton Coelho destaca que “com orgulho a Bahia viu no dia 14 de dezembro de 1941 o sonho da soberania nacional do nosso país acontecer a partir da comercialização do petróleo com as atividades do Poço Candeia 1. Na contramão da história, presenciamos hoje a gestão da Petrobrás no governo de Jair Bolsonaro privatizar com preço mínimo a Refinaria Landulpho Alves-Mataripe (RLAM), a primeira unidade de refino adquirida pela estatal”.

O parlamentar convida “todas as pessoas interessadas na construção de um País livre e autônomo, na preservação da Petrobrás, na defesa dos direitos do nosso povo a participar desta atividade que queremos histórica. Como morador do Subúrbio Ferroviário, lembro que o primeiro poço de petróleo do Brasil foi descoberto em Lobato. Precisamos mais do que nunca de unidade na luta em defesa de um Brasil independente, livre do autoritarismo e do entreguismo”, conclui Hilton Coelho.