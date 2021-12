Comércio na Feira já está funcionando em horários especiais

Os estabelecimentos comerciais de Feira de Santana estão funcionando desde ontem, terça-feira, 14, em horário especial em virtude das comemorações natalinas.

De acordo com o decreto baixado pela Prefeitura, até sexta-feira, 17, os estabelecimentos comerciais, o Feiraguay e o Shopping Cidade das Compras podem abrir até as 20h. No sábado, 18, funcionarão até as 18h, e no domingo, 19, das 9h às 17h.

Já entre os dias 20 e 23 (segunda a quinta), os estabelecimentos estão autorizados a abrir até as 20h. E na sexta-feira, 24, até as 16h. A medida está baseada em acordo entre o Sindicato do Comércio e do Sindicato dos Empregados no Comércio de Feira de Santana.

Ainda conforme o decreto, a extensão do horário para o funcionamento dos shoppings segue o seguinte horário:

14 a 18 de dezembro de 2021, das 09h às 22 horas;

19 de dezembro (domingo), das 12h às 20 horas;

20 a 23 de dezembro de 2021 (segunda a quinta-feira) até as 24 horas;

24 de dezembro de 2021 (sexta-feira) até as 18 horas.

Confira o decreto na íntegra: