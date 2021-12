Espetáculos de São Paulo, RN e Bahia encerram 14º Fenatifs no sábado

O 14º Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana – FENATIFS trouxe apresentações virtuais e presencias e chega ao final neste sábado (18).

Na grade, 28 espetáculos infantis de todo o país e diversas atividades formativas, levando arte e cultura para casa do seu público, crianças e adultos. Para quem ainda não participou, a programação segue intensa nos últimos dias, totalmente gratuita e transmitida no canal www.youtube.com/CiaCucadeTeatro .

Na sexta, 17/12, às 10h tem a apresentação do espetáculo “A MONTANHA GIGANTE DE COISAS”, da produtora Clara Equi (RJ); às 16h é a vez do espetáculo “NEM TANTO, NEM TÃO POUCO”, do grupo Os Títeres (BA). Às 18h tem a oficina “RESPEITO ÀS DIFERENÇAS”, ministrada pelo grupo No Mundo da Lua iTeatro, de São Paulo. A atividade não requer inscrição prévia e acontece também no canal do Youtube da Cia Cuca.

No sábado 18/12, o encerramento do festival terá também 3 faixas de horários. Às 10h, o espetáculo “CADA UM É UM” – do grupo No Mundo da Lua iTeatro (SP); às 14h, “CANÇÕES DAQUI, CONTOS DO MUNDO”, da Cia Pão Doce (RN); e às 16h, “NO CORAÇÃO DA LUA”, do Grupo Estação de Teatro (RN).

Considerado um dos mais importantes Festivais do país, o Fenatifs defende o fortalecimento e democratização do teatro para as várias infâncias e juventudes, e sua versão online, mais do que nunca, proporciona isso, ultrapassando territórios e limites geográficos. O 14º Fenatifs tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, através do EDITAL 25/2016 – Eventos Culturais Calendarizados 2017/2019.

Fique por dentro de toda a programação do FENATIFS que segue até 18/12:

www.ciacucadeteatro.com.br

Facebook.com/oficialciacucadeteatro | Instagram.com/ciacucadeteatro

Informações: (75)99933-5786 / [email protected]

Sexta e sábado (17 e 18/12)

17/12 (Sex.) – 10h – Espetáculo “A MONTANHA GIGANTE DE COISAS” – Produtora Clara Equi (RJ) Todos os dias, a criança acorda e vai com sua mãe até o seu trabalho. Lá, ela encontra tanta coisa, tanta coisa diferente, que ela chama o lugar de Montanha Gigante de Coisas. Tem coisa guardada há muito tempo, desgastada, suja. Mas também tem coisa legal! Coisa que vira até brinquedo. O problema é na hora de voltar pra casa, com a roupa cheia de sujeira. Ao passar em frente à escola, nenhuma outra criança quer vir brincar também… menos nesse dia. Classificação Livre.

17/12 (Sex.) – 16h – Espetáculo “NEM TANTO, NEM TÃO POUCO” – Os Títeres (BA)

Apresenta o início da amizade entre Flor e Carlinhos, duas crianças com infâncias bem distintas, mas que são ligadas pela curiosidade e pela possibilidade de alegria que nasce desse encontro. Uma narrativa que delicadamente é revelada junto com cada personagem em um jogo de brincadeiras e leituras. Classificação Livre.

18/12 (Sáb.) – 10h – Espetáculo “CADA UM É UM” – No Mundo da Lua iTeatro (SP)

Concebido para tratar sobre o tema da diferença, o espetáculo traz três palhaços músicos pra lá de divertidos e atrapalhados que chegam de longe cantando e dançando, provocando o encantamento e a cumplicidade no público ao mesclar antigas entradas e esquetes circenses clássicas. Espetáculo da Mostra Nacional com classificação Livre.

18/12 (Sáb.) – 14h – Espetáculo “CANÇÕES DAQUI, CONTOS DO MUNDO” – Cia Pão Doce (RN)

Ao longo do caminho as pessoas colecionam pedras, figurinhas, livros, tem gente que coleciona até lápis quebrado, Maria e seus amigos aviadores colecionam histórias, Ela aprendeu desde pequena que as histórias têm vida própria, ultrapassam os limite do engenho da “caixola”, voam no vento e escolhem um coração para aquecer. Este é um espetáculo para sonhadores. Espetáculo da Mostra Interior do Nordeste com classificação Livre.

18/12 (Sáb.) – 16h – Espetáculo “NO CORAÇÃO DA LUA” – Grupo Estação de Teatro (RN)

Luana, uma menina inteligente, alegre e muito ativa, em um belo dia, sem nenhuma causa aparente, percebe que está sem vontade para nada, sem vontade de se levantar, de comer, de brincar, está completamente sem vontades. Com a ajuda de seu grande amigo Juca partem numa jornada em busca de respostas para esse seu problema. Classificação Livre.

17/12 (Sex.) – 18h – OFICINA “RESPEITO ÀS DIFERENÇAS”

Ministrante: No Mundo da Lua iTeatro (SP)

Tendo como ponto de partida a dramaturgia do espetáculo “Cada um é um”, pretende-se abordar aspectos da produção na discussão do tema “Respeito às Diferenças”. A direção do espetáculo buscou enfatizar o estado de brincadeira dos atores/músicos, para que fosse possível criar uma relação de interesse com a plateia e a partir daí estabelecer uma grande brincadeira que comunica em suas entrelinhas sobre o respeito e a aceitação do outro, sobre a existência das diversas singularidades como potência de encontro, potência de vida.

Público-alvo: Atores iniciantes.