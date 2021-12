Marcos Heynna na 12ª Feira da Agricultura Familiar em Salvador

A programação cultural da12ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária que segue até o próximo domingo (19) no Parque Costa Azul em Salvador, traz nesta sexta-feira,17, a partir das 18:00h o show do cantor e compositor Marcos Heynna.

Além das atrações musicais, a 12ª Feira conta com Vila Gastronômica, Parque Infantil, Cozinha Show, Artesanato e comercialização de 1.500 produtos de 200 cooperativas e associações da agricultura familiar, de todos os Territórios de Identidade do Estado. O público vai poder degustar ainda os sabores típicos da agricultura familiar baiana nos espaços inovadores como o da licuriteria, umbuteria, cajuteria, chocolateria, cafeteria e muito mais. Participe!

A 12ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária é realizada pelo Governo do Estado, por meio da SDR, em parceria com a União de Cooperativas da Agricultura Familiar (Unicafes), com o apoio da Secretaria de Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e Banco do Nordeste.

Programação cultural

Quarta-Feira – 15/12/2021

19h – Jau

20h30 – Vanessa Borges (ex The Voice)

Quinta-feira – 16/12/2021

18h – Samantha Tosto

19h30 – Negra Cor

Sexta-feira – 17/12/2021

18h – Marcos Heynna

19h30 – Batifun

Sábado – 18/12/2021

18h – Zelito Miranda

19h30 – Sambaiana (com Ju Moares)

Domingo – 19/12/2021

17h30 – Samba das Cumades

19h – Adelmário Coelho