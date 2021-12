Shopping Popular com horário especial até dia 24

Sabe aquela lembrancinha para presentear um familiar ou o amigo secreto e até mesmo encontrar o look para as festas de final de ano? Você encontra no Shopping Cidade das Compras (Shopping Popular).

Com opções para todos os gostos e preço bom, o shopping está com o horário de funcionamento estendido, a partir de amanhã, 17, para facilitar para o consumidor.

Nesta sexta-feira abrirá até as 20h; no sábado (18) até 18h. E no domingo (19), o Cidade das Compras vai funcionar das 9h às 17h.

Já entre segunda (20) e quinta (23) abrirá até as 20h. Na sexta-feira, 24, véspera de Natal, o shopping funciona até as 16h.