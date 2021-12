Tonho Dionorina cultivou cabelos ‘dreads’ durante 35 anos

Quando completou 40 anos de carreira musical, em 2013, o cantor e compositor Dionorina, que se notabilizou como cantor de reggae resolveu mudar de visual e cortou os dreadlooks que cultivava há exatos 35 anos.

Naquele ano Dionorina apresentou um show acústico no teatro do Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca), em Feira de Santana, para marcar os 40 anos de carreira e uma virada no estilo: no show não teve reggae.

Dionorina é músico, violonista com formação erudita e mantém em Feira de Santana uma escola para o ensino do instrumento em que é especialista.

