Deputados baianos aprovam concessão da Comenda 2 de Julho a Dom Zanoni

A Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) aprovou, nesta quarta-feira (22), projeto de resolução da autoria do deputado Angelo Almeida (PSB) que concede a Comenda 2 de Julho ao arcebispo metropolitano de Feira de Santana, Dom Zanoni Demettino Castro.

A honraria é a mais alta da Casa. “Estou muito feliz com essa aprovação por tudo que Dom Zanoni representa na luta pela defesa dos direitos sociais e compromisso com a democracia e liberdade”, comemorou o deputado.

Na mesma sessão a Alba aprovou outro projeto de Angelo que institui a política estadual de valorização da mulher no campo com o objetivo de fomentar a atividade rural das mulheres, sua inclusão qualificada na atividade agrícola, com o desenvolvimento de ações que resultem no respeito à sua capacidade produtiva e suas potencialidades profissionais, bem como na asseguração à sua plenitude emocional, física e psíquica.