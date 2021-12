Petrobras vende 12 campos terrestres na Bahia à PetroRecôncavo

A finalizou, nesta quarta-feira (22/12), a venda da totalidade de sua participação em 12 campos terrestres de exploração e produção, denominados Polo Remanso, localizadas no estado da Bahia, para a PetroRecôncavo S.A. (PetroRecôncavo).

Após o cumprimento das condições precedentes, a operação foi concluída com o pagamento de US$ 7,3 milhões para a Petrobras, já com os ajustes previstos no contrato. O valor recebido no fechamento se soma ao montante de US$ 4 milhões pagos à Petrobras na assinatura do contrato de venda. A companhia ainda receberá US$ 5 milhões um ano após o fechamento da operação, valor a ser corrigido com base nas condições previstas em contrato.

A presente divulgação está de acordo com as normas internas da Petrobras e com as disposições do procedimento especial de cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, previsto no Decreto 9.355/2018.

Essa operação está alinhada à estratégia de gestão de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor e maior retorno à sociedade. A Petrobras segue concentrando cada vez mais os seus recursos em ativos em águas profundas e ultraprofundas, onde tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos, produzindo óleo de melhor qualidade e com menores emissões de gases de efeito estufa.

Sobre o Polo Remanso

O Polo compreende os campos terrestres de Brejinho, Canabrava, Cassarongongo, Fazenda Belém, Gomo, Mata de São João, Norte Fazenda Caruaçu, Remanso, Rio dos Ovos, Rio Subaúma, São Pedro e Sesmaria, localizados no estado da Bahia. A Petrobras é operadora com 100% de participação nessas concessões e a Petrorecôncavo é contratada pela Petrobras desde 2000 para prestação de serviço nas operações de produção da maior parte dos campos deste Polo. A produção média do Polo Remanso de janeiro a novembro de 2021 foi de 3,2 mil barris de óleo por dia (bpd) e 90,7 mil m³/dia de gás natural.

Sobre a PetroRecôncavo

A PetroRecôncavo é uma empresa brasileira de óleo e gás, listada no Novo Mercado, nível mais elevado de governança corporativa da B3, com atuação na revitalização e aumento no fator de recuperação de campos maduros onshore, sendo atualmente uma das maiores produtoras independentes do ramo. A empresa adquiriu em dezembro de 2019, a participação da Petrobras no Polo Riacho da Forquilhae recentemente adquiriu a participação da Petrobras no Polo Miranga. Com o fechamento da transação de cessão da participação da Petrobras no Polo Remanso, a PetroRecôncavo passa a ser concessionária dos campos e o serviço nas operações de produção prestado atualmente será encerrado