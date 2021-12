Vereador Paulão do Caldeirão faz balanço: ‘saldo’ de R$ 1 milhão para Jaguara

Se depender do vereador Paulão do Caldeirão (PSC) o distrito rural de Jaguara tem garantidos para o próximo ano de 2022 mais de R$ 1 milhão de reais em emendas parlamentares destinadas a investimentos em educação, saúde e infraestrutura do distrito que é um dos mais distantes da cidade de Feira de Santana.

Segundo balanço enviado à imprensa pelo vereador, que é também radialista, “seu bom relacionamento com o Deputado Federal Paulo Magalhães, lhe rendeu uma Emenda Parlamentar no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para uso nas obras de infraestrutura e melhorias na sede de Jaguara, além da conquista de um novo trator, equipamento primordial para a agricultura familiar da região.”

E mais:

o edil designou R $331.952,31 (trezentos e trinta e um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos) para construção, reforma e ampliação de duas salas na unidade, bem como, aquisição de equipamentos e aparelhos para a Unidade de Saúde da Família Dr. Jackson do Amauri, situado à Rua Tomé de Souza; e R $31.000,00 (trinta e um mil reais) para reforma completa do Posto de Saúde da Família Isauro Cabral, localizado na comunidade de Sete Portas, ambos no distrito de Jaguara.

Durante suas constantes visitas ao distrito de Jaguara, o parlamentar constatou o abandono da praça principal da localidade e presenciou de perto o total descaso do Poder Executivo com os moradores da região. Sendo assim, Paulão destinou R $332.159,45 (trezentos e trinta e dois mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) do valor de suas emendas para a reforma da praça e implantação de academia ao ar livre na sede do Distrito, o parlamentar também destinou R $49.792,84 (quarenta e nove mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos) para o Conselho Comunitário de Jaguara – CCJ.

PRIMEIRO MANDATO – Paulão está exercendo o primeiro mandato que vinha tentando conquistar em diversas eleições que participou, desde que começou a trabalhar, ainda jovem, com o ex-deputado Humberto Cedraz no jornal Folha do Estado. Neopentecostal exagerado (usa espalhafatosos adereços “cristãos” em plenário!) ele porém fez-notar também na Câmara pelo estilo irreverente, provocador de polêmicas de todo tipo que levou do exercício do radialismo para a Câmara. Paulão tem um canal no Youtube com mais de 200 mil inscritos.

Um dos fatos de realce político este ano provocado pelo vereador foi a instalação da CPI da Saúde da qual é presidente. Provoca sempre uma agressiva polarização com o prefeito Colbert Filho (MDB). Ele explica porque “rompeu” com o Prefeito:

“Atuei com transparência e independência, diante de várias denúncias e o péssimo estado em que se encontram os distritos e a sede do município, participei ativamente da instalação das CPIs e diante dos fatos rompi com a administração por não apoiar as ações que o prefeito Colbert Martins vem tomando para com a comunidade”.

Concedeu também honrarias (títulos, comendas, etc) a representantes da imprensa (o secretário de Comunicação do Governo do Estado) de empresários e da polícia. Mas também se mostrou contra a expulsão dos feirantes da Rua Marechal Deodoro da Fonseca e apoia “a requalificação da rua junto com a permanência organizada da feira.”