Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia faz “balanço” de inaugurações

A flexibilização dos trabalhos, decretada em abril de 2021, após a paralização das atividades devido à pandemia da Covid-19, permitiu ao Presidente do Poder Judiciário do Estado da Bahia (PJBA), Desembargador Lourival Almeida Trindade, retomar as inaugurações e instalações de novas unidades no Estado da Bahia. Desde maio deste ano, 36 visitas foram realizadas na capital, região metropolitana e interior, com vistas a cumprir as metas estabelecidas no início da gestão.

No mês de maio, duas novas unidades do Centro Odontológico foram instaladas, uma no Centro Administrativo da Bahia (CAB) e outra no Fórum das Famílias, no bairro de Nazaré, em Salvador.

Já em junho, ocorreu a inauguração das novas instalações no Fórum Cândido Vianna de Castro, na Comarca de Irará; inauguração da nova sede da Universidade Corporativa (Unicorp) do PJBA; reinauguração do Fórum Doutor Virgílio de Paula Tourinho Neto, na Comarca de Itagibá; reinauguração do Fórum Jorge Calmon, na Comarca de Ipiaú; instalação da 2ª Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos e da 2ª Vara da Fazenda Pública na Comarca de Vitória da Conquista; instalação da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública, na Comarca de Brumado; instalação da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública e da Vara do Sistema dos Juizados Especiais na Comarca de Livramento de Nossa Senhora; reinauguração do Fórum Arnaldo Almeida Alcântara e instalação de uma Vara Criminal, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude, na Comarca de Paramirim.

Em julho, as cidades visitadas pelo Presidente do PJBA foram Vitória da Conquista, onde houve a implantação do Cartório Integrado Cível, e Conde, onde ocorreu a reinauguração do Fórum Dr. Murilo Coelho Cavalcante. Na capital, foi inaugurado o primeiro Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos (Cejusc) Socioambiental do Estado da Bahia e implantada a Ouvidoria de Gênero do PJBA.

Em agosto, dando sequência aos trabalhos, a comitiva do PJBA visitou a Comarca de Caravelas, para a reinauguração do Fórum Ministro Aliomar Baleeiro; e a Comarca de Formosa do Rio Preto, para a inauguração de unidade do Cejusc, além de realizar visita ao Fórum de Barreiras.

Ao todo, foram inaugurados 12 Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos, de junho até dezembro. Além dos já citados, foram instalados outros nas Comarcas de Luís Eduardo Magalhães, Paramirim, Araci, Paulo Afonso, Jeremoabo, Tucano, Central, Barra do Mendes e Mucugê.

Um dos marcos deste ano, além da inauguração dos Cejusc’s e o cuidado com a primeira instância, foi a inauguração de dois postos do Banco de Brasília (BRB), um deles localizado na própria sede do Tribunal baiano, no CAB, e o outro no Fórum Ruy Barbosa.

Com o olhar do Presidente do PJBA, Desembargador Lourival Almeida Trindade, voltado para a primeira instância, as implantações das Varas Judiciárias fecharam o ano em 8 novas instalações feitas no interior do Estado da Bahia. Além das já citadas, houve implantações na capital e nas Comarcas de Serrinha, Lauro de Freitas e Cruz das Almas.

Além dos já citados, ocorreu a reinauguração durante esse período do Fórum Sinfrônio Martins, na Comarca de Encruzilhada, e do Fórum Desembargador Sálvio Martins, na Comarca de Amargosa.

Serviço de Fisioterapia no Fórum Ruy Barbosa, a entrega do ônibus Cejusc Itinerante do PJBA na Comarca de Vitória da Conquista, instalação da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê e inauguração da Vara Criminal de Conceição do Coité, foram outros marcos da gestão.