Reitor confirma retorno das aulas 100% presencias na UEFS em 21 de fevereiro

O reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Evandro do Nascimento, fez um balanço das atividades da instituição em 2021 e apontou expectativas e perspectivas para 2022, especialmente com o retorno das aulas 100% presenciais a partir do dia 21 de fevereiro.

De acordo com o reitor, os desafios do segundo ano da pandemia da covid-19 foram enfrentados de forma positiva. Além disso, a retomada presencial no próximo ano está sendo elaborada para garantir os protocolos de biossegurança da comunidade acadêmica.

Apesar das dificuldades e do cenário de incertezas da pandemia, o professor Evandro do Nascimento ressaltou que a Uefs conseguiu promover diversas atividades em 2021.

Veja a entrevista à Tv Olhos D’Água