“Mais mobilidade, pagando menos”; passagem de ônibus em Feira baixa para R$ 2

A partir de hoje, sexta-feira, 24, o feirense passa a pagar apenas R$ 2 no transporte público urbano entre 9h e 11h, 13h e 15h e a partir das 20h – no cartão eletrônico (Via Feira).

A tarifa promocional tem como objetivo incentivar o uso do serviço neste momento de retomada econômica. “Isso vai permitir que as pessoas tenham mais mobilidade pagando menos”, destacou o prefeito Colbert Filho.

Aos domingos e feriados a tarifa permanece reduzida a 50% (R$ 2,07). Os estudantes, que já pagam meia passagem (R$ 1,89), continuam com o benefício da Prefeitura de Feira nestes horários especiais.

Em Feira de Santana, nos demais horários, a tarifa custa R$ 3,78 no cartão Via Feira e R$ 4,15 em dinheiro.

Neste final de ano, a Prefeitura implantou também três ônibus especiais circulando do Centro da cidade para o Shopping Popular/Centro de Abastecimento pela tarifa de 0,50 centavos de reais, com o objetivo de aquecer as vendas naquele empreendimento.