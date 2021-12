Colbert declara voto para Presidência da República: senadora Simone Tebet

O prefeito de Feira, Colbert Filho (MDB), disse que vai pedir ao governo federal, junto com outros prefeitos de todo o país, que a União pague a gratuidade de 65 anos, permitindo assim com esse subsídio que os Municipios mantenham tarifas mais baratas, mesmo em horários específicos como é o caso de Feira de Santana.

O preço da tarifa do novo sistema implantado pela Prefeitura rebaixou a tarifa nos “interpicos” do tráfego para 2 reais (no cartão eletrônico). À tarde entre 13 e 15 horas e à noite a partir das 20 horas. O prefeito informou, durante entrevista à rádio Transbrasil, que isso está permitindo uma diminuição do poder dos transportes clandestinos que não conseguem competir com o preço adotado pelos transportes das rotas legais.

O prefeito foi questionado pelos repórteres Elsimar Pondé e João Guilherme além de diversos ouvintes que mandaram perguntas. Colbert falou sobre diversos assuntos. Em política, disse que para Presidente vai votar na senadora Simone Tebet, candidata do MDB partido ao qual é filiado. E na Bahia defendeu a vitória do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto.