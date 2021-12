Neoenergia Coelba doa 1.500 geladeiras e 5 mil lâmpadas para o sul da Bahia

A Neoenergia Coelba irá doar 1.500 geladeiras e 5 mil lâmpadas eficientes para as famílias afetadas pelas fortes chuvas e ventos que assolaram a Bahia nos últimos dias.

O gesto reforça o compromisso da empresa com a população baiana, auxiliando no processo de retomada após os estragos provocados pelas enchentes.

No início do mês, a distribuidora se comprometeu em doar 500 geladeiras para as famílias do Sul do estado, que foram afetadas pelas fortes precipitações à época. Com o agravamento da situação, a Neoenergia Coelba decidiu triplicar o número inicial e entregar, também, lâmpadas eficientes.

As doações serão realizadas através do programa de eficiência energética, regulado pela Agência Nacional de Eficiência Energética (ANEEL). As geladeiras possuem o Selo Procel, o modelo mais econômico à disposição no mercado. Com isso, o novo eletrodoméstico contribuirá com o consumo eficiente da energia elétrica, tornando-se um aliado na economia de energia neste momento de reconstrução.

Além das geladeiras e lâmpadas, o Grupo Neoenergia e todas as suas distribuidoras – Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Pernambuco, Neoenergia Brasília, Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Elektro (SP/MS) – mobilizaram os seus colaboradores para realizarem doações que serão convertidas em material para atender necessidades básicas das famílias atingidas pelas fortes chuvas.

*Operação* A Neoenergia Coelba montou uma força-tarefa para atender aos consumidores afetados pela situação calamitosa em diversas regiões do estado. Em toda a Bahia, a distribuidora dobrou o número de equipes em campo e manterá o efetivo até que a situação seja normalizada. A concessionária não medirá esforços até que o último consumidor tenha o fornecimento restabelecido.