Prefeitura recomeça entrega de cestas básica a famílias cadastradas no CadÚnico

Na última sexta-feira, 24, foram entregues pela Prefeitura de Feira 200 cestas básicas para famílias em situação de extrema pobreza que vivem no residencial Campo Belo, cadastradas no CadÚnico.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Social, Antônio Carlos Borges Júnior, a entrega foi realizada pelo CRAS (Centros de Referência em Assistência Social) Pampalona, através do Plantão Social. A iniciativa visa amenizar as dificuldades enfrentadas por vários feirenses.

“Mais 2.500 cestas básicas serão entregues nos próximos 30 dias pelos CRAS”, anunciou.

Ainda de acordo com o gestor da pasta, o órgão se encontra à disposição da Defesa Civil para atender famílias afetadas pelas intensas chuvas no município. “Estamos prontos e aguardando o direcionamento e análise do comitê de crise”, destacou.

Nesta terça-feira, 28, está prevista a entrega de mais cestas básicas para as comunidades nos distritos de Jaguara e Bonfim de Feira.

