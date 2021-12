Vereador quer Colbert ‘mais forte’ em 2022 para trabalhar mais pelos bairros

O vereador Correia Zezito (Patriota), em pronunciamento na Câmara Municipal de Feira de Santana, prestou esclarecimentos a respeito das solicitações de melhorias para a população que não foram atendidas em tempo hábil. De acordo com o parlamentar, o seu mandato fez, no ano de 2021, 55 pedidos de obras, mas apenas três foram realizados.

Correia reconhece que o momento pandêmico interferiu no bom andamento do cronograma de obras da prefeitura e expressou o desejo de que, no ano que se aproxima, o atendimento às necessidades dos bairros seja exercido com mais agilidade.

“Sei que é um período crítico, de pandemia, que o prefeito tem passado. Quero que ele possa vir mais forte em 2022 para que a gente possa trabalhar”.