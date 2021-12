São Gonçalo dos Campos está saindo da dependência econômica de Feira

São Gonçalo dos Campos, pelas suas características é a cidade que mais tem se desenvolvido e evoluído na região. Cheia de charme e glamour, atrativa em todos os sentidos, paulatinamente está saindo da dependência econômica de Feira de Santana.

O Município vive um momento muito especial na história da sua economia depois de sua consolidação como polo avícola, ao sediar dois importantes frigoríficos de grande porte para o abate e o armazenamento de frangos, principais geradores de emprego e renda para a população local.

Isto, depois de ter sido o principal produtor de fumo da melhor qualidade que se colheu na Bahia, nos bons tempos do Instituto Baiano do Fumo (I.B.F.) e que até hoje sedia a indústria de charutos Menendez Amerino produzidos com tecnologia cubana. E a Tabarama, empresa especializada no beneficiamento do fumo, além de guardar alguns vestígios de um passado recente, diante de alguns armazéns que resistem ao tempo espalhados pela cidade, utilizados na época para o armazenamento da produção, além de ter sido reconhecida como uma importante bacia leiteira na região.

São Gonçalo atualmente está se consolidando como uma alternativa para instalação de novas empresas que, ao não encontrarem áreas no Centro Industrial do Subaé em Feira de Santana, com certeza, encontra no vizinho município a melhor opção para a instalação de novos empreendimentos de porte. A exemplo das inúmeras indústrias instaladas no bairro São João, em área do (CIS), bem na divisa entre os dois municípios e, também, no Polo do Jacaré. Além do Centro de Distribuição de o Boticário, uma das maiores indústrias de perfumaria da América Latina, que optou por se instalar em são Gonçalo, dando margem para o surgimento do mais novo polo industrial no município, o Polo da BR-101, abrindo caminho para instalação de novos empreendimentos, se tornando a principal vitrine do município para atrair novos negócios.

Com investimentos importantes que aportam no município, São Gonçalo dos Campos vive um momento que tanto a classe política como a sociedade organizada, devem se manter unidas para tirar o melhor proveito do clima especial da efervescência econômica que a cidade está vivendo, com o surgimento de novos empreendimentos de médio e grande porte, principalmente no setor imobiliário que desenvolve a galopes.

Um comércio que a cada novo dia se torna mais pujante, diante das novas construções que surgem, diminuindo gradativamente a sua dependência para com a Praça de Feira de Santana. Já foi anunciado e dentro em breve a cidade vai ganhar uma filial das Lojas Americanas e outra do Atacadão, empresas de grandes portes que antes de anunciar a inauguração de uma nova filial, realizam uma pesquisa para uma avaliação do mercado.

