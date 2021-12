Zé Neto distribui jornal do mandato nesta quinta-feira no Feiraguay

O deputado federal Zé Neto avisou pelas redes sociais que nesta quinta-feira, 30, vai fazer uma caminhada pela área do Feiraguay para distribuir a publicação impressa do mandato dele onde está a “prestação de conta” do que foi feito neste ano quer se finda, o “Jornal da Luta”.

Além da prestação de contas – escreveu o deputado no instagram – no jornal temos a avaliação política desse primeiro mandato de Deputado Federal ao lado do nosso Governador Rui Costa, nossos Senadores e partidos alinhados, e falamos um pouco das perspectivas para o ano de 2022, onde teremos a grande tarefa de trazer novamente Lula para a presidência da República, eleger Wagner governador, reeleger o nosso Mandato, fazer um trabalho para que tenhamos mais Deputados Federais Progressistas, alinhados ao povo brasileiro no Congresso e continuar lutando por políticas públicas, por nossa Feira de Santana, por nosso interior da Bahia, enfim, por nosso Estado. Sempre em busca de mais justiça social, mais desenvolvimento e com o pé no chão ao lado da nossa gente, especialmente a mais humilde.

A “concentração” começa às 9 horas da manhã no pátio do Posto Pirai nos fundos da Igreja Matriz.