Flávio Penido deixa em março a presidência do IBRAM

O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) anunciou que o diretor-presidente, Flávio Ottoni Penido, deixará o cargo a partir do mês de março de 2022.

E ainda que Wilson Nélio Brumer, presidente do Conselho Diretor, também deixará a posição.

Os substitutos serão selecionados e apontados pelo Conselho Diretor do IBRAM no início de 2022.

Wilson Brumer assumiu o posto em abril de 2019 e Flávio Penido em agosto do mesmo ano. Foram indicados para liderar o IBRAM em uma das fases mais sensíveis da mineração do Brasil, logo após o rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho (MG).

Na avaliação do IBRAM, ambos cumpriram com louvor uma extensa agenda voltada a estabelecer o planejamento e a execução de ações cruciais para que a indústria da mineração pudesse se reposicionar diante de uma nova realidade, de modo a atender às demandas das autoridades e da sociedade por uma mineração mais segura, mais responsável e sustentável.

Nesse período, ambos também desempenharam papel preponderante na condução do IBRAM diante da pandemia do novo coronavírus. Suas articulações foram essenciais para que a mineração fosse reconhecida pelo governo federal como atividade essencial e, assim, pudesse seguir operando sem restrições.

Os associados, conselheiros, dirigentes e a equipe técnica do IBRAM reconhecem a importância da gestão de Wilson Brumer e Flávio Penido para a história do Instituto – ao completar 45 anos – e, consequentemente, para a história da Mineração do Brasil.