Oito casos de Covid19 em Feira confirmados neste domingo

Neste domingo (02), Feira de Santana registrou apenas oito casos positivos da Covid-19 e manteve a marca de 48.888 curados da doença, índice que representa 93,8% dos casos confirmados. Enquanto isso, mais 174 exames foram negativos.

Os resultados positivos de hoje são em relação a liberação dos exames acumulados que haviam realizado coleta entre os dias 28 de novembro e 31 de dezembro que estavam aguardando resultado do laboratório.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 12 pacientes internados no município. As informações são da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde.

Relatório sobre Covid-19 em Feira de Santana

*NÚMEROS DESTE DOMINGO*

02 de janeiro de 2022

Casos confirmados no dia: 8

Pacientes recuperados no dia: 0

Resultados negativos no dia: 174

Total de pacientes hospitalizados no município: 12

Óbito comunicado no dia: 0

*NÚMEROS TOTAIS*

Total de pacientes ativos: 145 (Dados da Sesab)

Total de casos confirmados no município: 52.124 (Período de 06 de março de 2020 a 02 de janeiro de 2022)

Total de pacientes em isolamento domiciliar: 2.211

Total de recuperados no município: 48.888

Total de exames negativos: 86.066 (Período de 06 de março de 2020 a 02 de janeiro de 2022)

Aguardando resultado do exame: 142

Total de óbitos: 1.013

*INFORMAÇÕES TESTES RÁPIDOS*

Total de testes rápidos realizados: 26.221 (Período de 06 de março de 2020 a 02 de janeiro de 2022)

Resultado positivo: 5.142 (Período de 06 de março de 2020 a 02 de janeiro de 2022)

Em isolamento domiciliar: 0

Resultado negativo: 21.079 (Período de 06 de março de 2020 a 02 de janeiro de 2022)

O teste rápido isoladamente não confirma nem exclui completamente o diagnóstico para Covid-19, devendo ser usado como um teste para auxílio diagnóstico, conforme a nota técnica COE Saúde Nº 54 de 08 de abril de 2020 (atualizada em 04/06/20).