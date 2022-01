Psol também divulga pesquisa e mostra Jhonatas com 23% para deputado

Caroline Lima, pré-candidata do PSOL ao governo do estado, aparece com boa pontuação em sua estreia nas pesquisas eleitorais divulgadas em Feira de Santana nos últimos dias.

A mais recente, divulgada pelo PSOL de Feira, indica que 23% do eleitorado local votaria “com certeza” em Jhonatas Monteiro, atual vereador do partido neste município, caso ele concorra ao cargo de deputado estadual nas eleições deste ano. Outros 18,4% não têm certeza, mas poderiam votar. A pesquisa foi realizada pela empresa “Numen Data Pesquisa” entre os dias 30 e 31 de dezembro, e entrevistou 603 pessoas por telefone. A pesquisa tem margem de erro de 4% e nível de segurança de 95%. Além de questões sobre o perfil do eleitorado e sobre os cargos de deputado estadual e federal, a pesquisa também perguntou sobre intenções de voto para o governo estadual. Nesse ponto, chamou atenção a pontuação da pré-candidata ao governo da Bahia pelo PSOL, Caroline Lima, que registrou 6,1%, um número bastante positivo considerando a recente divulgação da sua pré-candidatura, que ocorreu apenas no último dia 23. O PSOL não divulgou nomes de outros candidatos ou pré-candidatos citados, eventualmente, na pesquisa.