Deputado propõe um Conselho Estadual para o São João da Bahia

Por meio do Projeto de Lei nº 24.449/2021 apresentado à Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), o deputado Angelo Almeida (PSB) solicitou a instituição do Conselho Estadual do São João da Bahia. Esse tipo de colegiado já existe para o Carnaval.

A proposta visa fomentar a formulação de políticas públicas voltadas à articulação, deliberação, fiscalização e fomento cultural, turístico e econômico das atividades relacionadas à realização da festa de São João e de suas manifestações culturais.

“Hoje, a criação do colegiado faz-se ainda mais urgente, diante dos impactos provocados pela pandemia da Covid-19. Já são dois anos sem a realização da festa que, para a população de muitos municípios do nosso Estado, é uma das principais fontes de emprego e renda”, defende o deputado.

De acordo com o parlamentar, a ideia nasceu no Fórum São João da Bahia, realizado pelo Instituto Pensar, que reuniu produtores culturais, cantores e compositores, pesquisadores, representantes do comércio, parlamentares e representantes das secretarias da Cultura e do Turismo do Estado da Bahia e da Prefeitura de Salvador.