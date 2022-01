Rui volta ao sul da Bahia e reúne-se com representantes da CNBB e União Européia

Nesta quarta-feira (5), o governador viaja para Santa Cruz da Vitória e Ilhéus, municípios situados no sul do estado, uma das áreas mais prejudicadas pelo excesso de chuvas das últimas semanas.

A agenda em Ilhéus terá início às 13h, no Colégio Militar, onde está funcionando, desde o último dia 25, a base operacional do governo baiano na região. Rui visitará a base, onde vai se reunir com representantes da União Europeia (UE), da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e da Cáritas, que reúne organização humanitária ligada à Igreja Católica.

Uma comitiva da CNBB e da Cáritas Brasileira está, desde segunda-feira (3), acompanhando o especialista para Emergências Rápidas da ECHO/União Europeia para as Américas, Roman Maicher, e a gestora do Programa Brasil da Cáritas Suíça, Valquíria Lima, numa agenda de visitas às cidades afetadas pelas chuvas na Bahia. O grupo vai a Ilhéus, onde se reúne com o governador Rui Costa, e também a Itabuna, Itajuípe, Ibicarí, Floresta Azul, Teixeira de Freitas, Medeiros Neto e Itamaraju.

Os organismos internacionais estão se mobilizando, junto às dioceses e paróquias, entidades parceiras e ao Poder Público, para se somarem aos esforços de ajuda e colaboração com as famílias atingidas pelas fortes chuvas no Brasil. A comitiva já está Ilhéus para visualizar o impacto das chuvas na região.

Ambulâncias – Ainda em Ilhéus, o governador fará a entrega ambulâncias para os seguintes municípios de diferentes regiões: Itabuna (sul); Grapiúna, Piraí do Norte, Nilo Peçanha, Wenceslau Guimarães (baixo sul); Nova Itarana (Vale do Jiquiriçá); e Itaúna e Nova Ibiá (Médio Rio de Contas).

Santa Cruz da Vitória – Antes de seguir para Ilhéus, Rui cumpre agenda em Santa Cruz da Vitória. Lá, ele assina ordem de serviço para recuperação da pavimentação da Rodovia BA-667, no trecho entre o Entroncamento da BA-262 e o acesso à cidade. O trabalho será realizado pela Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra). Rui também vai autorizar a Secretaria de Educação do Estado (SEC) a iniciar processo licitatório para ampliação e modernização do Colégio Estadual John Kennedy.