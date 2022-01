Advogado está indignado com o “descaso na saúde” em Feira

Em texto publicado na página do Facebook o advogado Júlio Vacarezza relata um atendimento que procurou em unidades de saúde de Feira de Santana, onde não encontrou materiais básicos para atendê-lo, e encerra dizendo-se indignado com “o descaso da Prefeitura com a saúde do Município”.

Leia o relato e entenda o que houve com o advogado Júlio Vacarezza :

Dia 31/12/2021 sofri um acidente em Salvador no qual perfurei minha mão e levei alguns pontos. Desde então, venho tomando medições, trocando curativos e me cuidando em casa. Voltei para Feira de Santana na segunda-feira (dia 03/01) para repousar.

Hoje, dia 7, precisei trocar meu curativo para fazer uma limpeza no local acidentado (minha mão), me desloquei para duas unidades de saúde do município de Feira de Santana (uma do Parque Brasil e a outra da Mangabeira) onde fui surpreendido com a falta de matérias básicos. Pasmem, falta gaze, falta luva… falta tudo! Por conseguinte, ainda houve outra situação, fui surpreendido com a seguinte proposta de uma enfermeira: “compra o material que nós fazemos”. Olha o cúmulo do absurdo: a enfermeira de uma das unidades sugerir que eu comprasse o material, alegando que há dois meses os postos e unidades de saúde básica de Feira de Santana não recebem os materiais básicos para um curativo!!!! É difícil, meus amigos, mas vivenciei essa aberração lamentável. Fica aqui minha indignação com o descaso da Prefeitura de Feira de Santana com a saúde do município.

Encontro- me aqui perplexo imaginando as pessoas que não possuem condições financeiras básicas, o que fazer, quem procurar, onde reclamar?.. O que acontece com quem tem uma ferida, sofreu um acidente, passou por uma cirurgia? Irá esperar infeccionar?!!

Julio Vaccarezza, Advogado.