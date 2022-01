Colbert fustiga Rui com ‘surto no HEC’ e cobrança de redução de ICMS

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins Filho (MDB) voltou a fustigar a gestão do governador Rui Costa através do site oficial da Prefeitura ao lembrar que completou quatro meses da reivindicação do Prefeito para que o Governo do Estado reduza o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no diesel adquirido pelas empresas de ônibus urbanos.

A solicitação foi feita levando em conta que as empresas intermunicipais foram beneficiadas com a total retirada do imposto, explica o texto.

A cobrança saiu um dia após o mesmo site ter apontado um surto gripal no Hospital Estadual da Criança, fato negado pela direção do Hospital mas que provocou um intenso debate, principalmente em programas radiofônicos.

Sobre o ICMS o site explica que “há quatro meses o prefeito elencou uma série de argumentos, principalmente a redução de 60% no volume de passageiros desde o início da pandemia da Covid-19. Colbert Martins também elencou que o Governo Federal ainda não sinalizou atender o pedido da Frente Nacional de Prefeitos para abertura de um crédito extra para as empresas equacionarem o desequilíbrio econômico-financeiro, com o objetivo de amenizar a crise no setor.”

“O poder público tem que proporcionar alternativas que evitem um impacto maior num aumento de tarifa, sacrificando mais ainda a população. Lamentavelmente, passados quatro meses da nossa reivindicação, oficialmente protocolada na Governadoria, o governador Rui Costa não deu qualquer resposta”, frisou o prefeito.