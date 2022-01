TVE exibe o “Concerto de Aniversário da OSBA” neste sábado, às 18h30

Neste sábado (8), às 18h30, o Palco TVE apresenta o Concerto de Aniversário da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) que comemorou seus 39 anos de existência em setembro de 2021. O espetáculo foi gravado diretamente do Teatro Castro Alves (TCA), com regência do maestro Carlos Prazeres

Com uma história de 39 anos aproximando baianos de várias idades do universo da música clássica, a Orquestra Sinfônica da Bahia(OSBA), apresenta as obras ‘Concerto para violino em Ré maior, Op. 35’ e ‘Uma noite no Monte Calvo’, dos compositores russos Tchaikovsky e Mussorgsky, respectivamente. Além da regência do maestro Carlos Prazeres, os solos de são de Priscila Rato, spalla da Osba.

Criada em 30 de setembro de 1982, a Osba é uma companhia estadual que integra os corpos artísticos do TCA. Durante sua trajetória, a orquestra esteve sob a regência de conceituados maestros, como Christopher Warren-Green, John Neschling, Isaac Karabtchevsky, Alex Klein, Olivier Cuendet e Ricardo Castro. A partir de 2011, o maestro Carlos Prazeres assumiu o posto de regente titular e curador artístico da Osba.

O show poderá ser acompanhado pelo Portal www.tve.ba.gov.br/tveonline.

