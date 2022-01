Nível das águas do Velho Chico próximo a 8m em B.Jesus da Lapa

Nova medição realizada na manhã deste sábado, 8 , mostra que o nível do Rio São Francisco continua subindo e se aproxima dos 8 metros na cidade de Bom Jesus da Lapa.

De acordo medição realizada na régua instalada nas mediações da ponte Gercino, para Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF), em Sobradinho, a cota era de 7,74 m.

Com o nível do rio alto, a água já invadiu quatro quiosques próximos ao Velho Chico, no bairro da Barrinha.

O aumento do São Francisco em Bom Jesus da Lapa é resultado das intensas chuvas sobre as cabeceiras e afluentes do rio nos últimos dias, que refletem no nível do Velho Chico no Norte de Minas e na Bahia. Os reservatórios das principais hidroelétricas, Três Marias e Sobradinho, também estão subindo de forma significativa.

Com a grande quantidade de água, as populações ribeirinhas e das inúmeras ilhas já sentem os impactos da cheia e devem permanecer em alerta. As previsões para os próximos dias continuam apontando para a possibilidade de ocorrência de chuvas intensas desde as nascentes até o sertão da Bahia, o que deve fazer com que o nível suba ainda mais.

