Nota de pesar da Facom da UFBA pelo falecimento de Socorro Pitombo

NOTA DE PESAR

A Faculdade de Comunicação vem por meio desta nota demonstrar seu profundo pesar pelo falecimento da jornalista Maria do Socorro Pitombo. Egressa do curso de Jornalismo da UFBA na época da antiga Escola de Biblioteconomia e Comunicação, Maria do Socorro Pitombo construiu uma respeitada e brilhante carreira. Conhecida por sua atuação ética e responsável no Jornalismo, Socorro também marcou colegas com quem conviveu por sua gentileza e paixão pela profissão.

Neste momento de dor, desejamos que familiares e amigos de Socorro encontrem força e serenidade nas boas lembranças.

Salvador, 10 de janeiro de 2022