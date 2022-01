Feira está preparada para vacinação contra Covid em crianças, diz secretário.

A Prefeitura de Feira de Santana já preparou estrutura para iniciar a vacinação contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos. Foram definidos três locais e equipe técnica especializada para realizar a aplicação. No entanto, é preciso de doses pediátricas da Pfizer – a serem enviadas pelo Ministério da Saúde.

A aplicação ocorrerá na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), na UniFTC e no Shopping Popular Cidade das Compras, ainda sem data de início.

“A vacinação para crianças tem especificidades diferentes em relação a diluição e forma de aplicação. Estamos completamente preparados com equipes especializadas em vacinação infantil”, garante o secretário de Saúde, Marcelo Britto.

Ainda de acordo com o gestor, quando iniciar a vacinação os pais ou adultos responsáveis deverão, obrigatoriamente, acompanhar no momento da aplicação.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil receberá no primeiro trimestre do ano 20 milhões de doses pediátricas da vacina Pfizer – aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As doses serão enviadas aos Núcleos Regionais de Saúde e, a partir daí, redistribuídas para os municípios.