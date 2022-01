Na abertura do Campeonato Baiano 2022 a TVE vai mostrar nova identidade visual

A TVE estreia neste sábado (15) uma nova identidade visual, mais conectada com a diversidade e a intensidade da Bahia. Com traços mais leves e modernos e expressando a força do povo baiano, a nova marca, novas vinhetas e chamadas entram no ar durante a abertura do Campeonato Baiano 2022.

O sagrado e o profano, os encantos e axés, o ancestral e o atual, o litoral e o interior, a terra e a água são os elementos utilizados para construção da nova identidade. As múltiplas tradições e realidades presentes no imenso território são a base para representar a diversidade da Bahia. O trabalho destaca ainda a presença dos povos indígena e negro no estado. O diretor de arte e motion designer Leon Vilhena foi o responsável pelo trabalho da equipe que desenvolveu o novo projeto visual.

Com 15 anos de experiência em TV, Leon destacou que “o principal desafio foi chegar a uma unidade a partir de tamanha diversidade do estado da Bahia. Uma riqueza abundante de cores, texturas, formas, paisagens, tradições e pessoas que precisavam ser e se sentir representadas por esse projeto, principalmente pelo seu caráter de uma tv pública. Em parceria com a equipe interna pesquisamos e chegamos a um ponto comum, a intensidade. Esse aspecto se manifesta nessa nova identidade através de um paleta de cor forte, quente, um grafismo expressivo de pinceladas e uma aplicação tipográfica impactante.”

A mudança completa na identidade da TVE acontece em um momento de expansão da programação, da cobertura do sinal e da audiência da emissora. “A TVE é a emissora do povo da Bahia há quase quatro décadas. Esta novidade faz parte de um conjunto de investimentos para que ela esteja cada vez mais próxima da população da capital e do interior. Moderna e representativa é a essência deste trabalho que torna a emissora mais atraente e popular. Na Bahia nós acreditamos na importância de uma televisão pública plural“, disse o diretor geral da emissora Flávio Gonçalves.

