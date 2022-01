PT da Bahia faz primeiro encontro com Wagner para traçar “tática eleitoral”

O Partido dos Trabalhadores realizou em Lauro de Freitas, hoje, sexta-feira, 14, o primeiro dos 11 Encontros Territoriais que pretende fazer até o dia 20 de fevereiro para traçar a “tática eleitoral das eleições de 2022”.

O encontro teve a presença do senador Jaques Wagner, pré-candidato do PT ao governo do estado, do presidente do PT Bahia, Éden Valadares, de membros da Executiva estadual e municipal, parlamentares e da prefeita Moema Gramacho.

“Nós temos muitas histórias, muita construção nesses anos. Nossa grande tarefa é reavivar na memória dos mais velhos e ativar na mente dos mais novos tudo que representou esses 15 anos. Quem está com 20 anos hoje, quando a gente começou, tinha cinco anos. Então é preciso que a gente acenda isso aí, mas eu estou muito confiante”, disse Wagner.

O presidente do PT Bahia, Éden Valadares, destacou que a intenção dos Encontros é preparar o Partido para 2022. “Ainda não é lançamento de campanha, nem pré-lançamento de campanha, é um processo de organização do Partido. Vamos discutir formação política, o PT Solidário para ajudar as cidades infelizmente atingidas pelas enchentes, o processo de elaboração de atualização do nosso programa de governo, que é o programa da Bahia e também, claro, falar de tática eleitoral, mas é um processo inicial.”

O próximo encontro será em Alagoinhas e em seguida nas cidades de Conceição do Coité, Feira de Santana, Juazeiro, Senhor do Bonfim, Ibotirama, Seabra, Vitória da Conquista, Amargosa, Itamarajú e Itabuna.