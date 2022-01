Vacinados, mas sem máscara

Por um lado, o feirense está de parabéns por se vacinar contra a Covid-19, apesar de todo o boicote da extrema-direita no poder lá em Brasília. Por outro lado, cuidados essenciais como o uso de máscaras em ambientes externos – e até internos – estão sendo abandonados, o que é preocupante em função do avanço da variante Ômicron, que já circula no município. Para evitar pressões sobre os serviços de saúde – alertam autoridades médicas – é necessário manter os cuidados.

Até ontem (13) o vacinômetro da prefeitura feirense indicava que exatas 506.279 pessoas tomaram a primeira dose de alguma das vacinas. Estimativa do IBGE aponta que, no município, residem 624.107 pessoas. Percentualmente, portanto, 81,12% dos feirenses deram início ao ciclo vacinal.

Quem completou este ciclo vacinal – com as duas doses ou com a vacina de dose única – correspondem a 71,75% da população ou 447.200 pessoas. É um percentual respeitável, sobretudo quando se considera as incessantes campanhas antivacina conduzidas por matilhas de alucinados.

O mesmo vacinômetro informa, também, que 80.427 pessoas já receberam a dose de reforço. O número equivale a 12,88% da população. Como a proteção mais efetiva contra a variante Ômicron depende desta terceira dose, é bom intensificar a campanha para incentivar a dose de reforço, advertindo sobre os riscos em caso de contaminação. A vacina protege – quem tem juízo sabe – mas é necessário estar em dia com a imunização.

O cenário favorável em relação à vacinação talvez induza – erroneamente – as pessoas a relaxar nas medidas de proteção. Nos bairros feirenses quase não se vê gente com máscara pelas ruas. Em muitos estabelecimentos comerciais os próprios trabalhadores não utilizam, penduram no queixo ou deixam o nariz de fora. No centro da cidade, o cenário é um pouco melhor.

É claro que o começo da vacinação infantil – a prefeitura já anunciou que começa na segunda-feira (17) para o público de 5 a 11 anos – vai alavancar os percentuais de imunização, contribuindo para reduzir internações, casos graves e mortes. Mas é necessário manter a disciplina, sobretudo em relação ao uso da máscara, essencial para a proteção individual e coletiva.

O início da imunização infantil é uma excelente notícia para começar o final de semana.