Presença de Lula deve aquecer sucessão municipal

Segunda-feira (01) o presidente Lula (PT) estará na Feira de Santana inaugurando formalmente as obras de duplicação da BR 116 Norte. O evento – informa a programação oficial – acontece no antigo Derba, na altura do quilômetro 420 da rodovia. Na ocasião, Lula deve anunciar a duplicação do Anel de Contorno – no trecho entre a Cidade Nova e a BR 324 – e a construção de novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida.

Ironicamente, exatos dois anos e cerca de um quilômetro separam Lula do seu antecessor, Jair Bolsonaro, – o “mito” – do mesmo cenário feirense e da mesma obra. Em 1º de julho de 2022, às vésperas da campanha presidencial, o “mito” promoveu um motociata na Feira de Santana, seguida de comício no viaduto então inacabado defronte a Uefs.

O “mito” não se reelegeu, as obras prosseguiram, foram concluídas e, agora, o presidente visita pela primeira vez a Feira de Santana neste terceiro mandato. O ato servirá, também, para impulsionar a pré-campanha do deputado federal Zé Neto (PT), que tenta, pela sexta vez, chegar à prefeitura feirense.

Não é exagero afirmar que este será o momento culminante da caminhada petista na Feira de Santana, embora a campanha, oficialmente, só comece em agosto. Afinal, nada indica que Lula retornará à Feira de Santana até outubro, quando acontece o primeiro turno. O clímax, portanto, vai acontecer antes da campanha propriamente dita.

Imagino que Lula siga prestigiado junto ao eleitorado feirense. Sobretudo em bairros periféricos, como o Campo Limpo, onde acontecerá o evento. É inegável que, nesses lugares, o dinheiro circula, há mais consumo e a vida melhorou. Os horrorosos anos de pandemia e aguda crise econômica ficaram para trás. O povão votou em Lula, justamente, apostando nisso.

Isso não quer dizer, porém, que o apoio de Lula significa a automática eleição de seus candidatos. É bom lembrar que eleição municipal é eleição municipal, as preferências reveladas não costumam se misturar com as escolhas em nível federal. Mas a presença do presidente não deixa de representar um trunfo que pode, sim, render votos.

O fato é que a presença de Lula aquece esta fase pré-eleitoral. Sobretudo porque, além da inauguração, haverá o anúncio de novas obras. A duplicação do Anel de Contorno deve solucionar os crônicos engarrafamentos no trecho norte da via. As novas unidades habitacionais, por sua vez, contribuirão para reduzir o déficit de moradias na Feira de Santana.

A partir daqui a sucessão municipal – meio morna até o momento – deve despertar a atenção do eleitorado, ainda envolvido com as celebrações juninas…