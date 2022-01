Santa Bárbara ganha uma unidade de beneficiamento de leite

Nesta quarta-feira (19), o governador Rui Costa visitou o município de Santa Bárbara, a cerca de 30km de Feira de Santana, onde entregou uma unidade de beneficiamento de leite. A iniciativa tem como objetivo promover o fortalecimento das ações da agricultura familiar e do cooperativismo e a diversificação da produção de laticínios, além de garantir a segurança alimentar e a comercialização ampliada dos produtos feitos na região.

A unidade faz parte do projeto Bahia Produtiva, executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), como destacou Rui: “Nós temos um grande programa que é o Bahia Produtiva, que tem atuação em praticamente todos os municípios do estado e busca estimular o aumento da produção e a melhoria da qualidade de nossos produtos. Isso significa emprego, renda e dinamização da economia. Por isso, em todos os lugares, estamos inaugurando seja um laticínio, um frigorífico ou uma unidade de beneficiamento de frutas. São várias ações feitas em parceria com prefeituras, cooperativas e associações”. A unidade permitirá a pasteurização do leite e a produção de requeijão, queijo, manteiga e iogurte, entre outros derivados. O investimento do Governo do Estado foi de R$ 1,3 milhão.

Na ocasião, o governador ainda autorizou a Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder) a celebrar convênio para a pavimentação em paralelepípedo no bairro de Terra Santa e em mais quatro ruas da cidade. Rui anunciou também o convênio para a reforma do mercado municipal, obra orçada em R$ 831.790,86, e a implantação de sistema abastecimento de água nas localidades de Desterro, Boqueirão, Mocambo e Lajedo do Boqueirão.

Santa Bárbara vai receber ainda uma nova escola, com 36 salas de aula, laboratórios, biblioteca, refeitório, auditório, quadra poliesportiva coberta com vestiário e arquibancada e campo society com pista de atletismo, nos moldes da educação em tempo integral. “O governador nos deu um prazo de 10 dias para encontrarmos a melhor localização para a unidade escolar, com o padrão e os equipamentos necessários para receber os 1,4 mil estudantes de maneira segura e confortável”, afirmou o secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues.

Nos últimos anos, o município de Santa Barbara foi beneficiado com a ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento do Sisal e com o consórcio da policlínica regional de saúde localizada em Feira de Santana. O Governo do Estado entregou ainda títulos de terra e veículo tipo trator. Esses investimentos ultrapassam R$ 35,1 milhões.

Foto: Carol Garcia/GOVBA