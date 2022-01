Correios lança edital para novas lojas franqueadas

Os Correios lançaram, na última segunda-feira (17), o edital de licitação da Loja de Correios Franqueada (LCF), que traz oportunidades de negócios com a instalação de unidades nas principais cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Trata-se de um novo modelo de franquia que oferece soluções nos segmentos de encomendas, mensagem, marketing e internacional, por meio de produtos e serviços como: SEDEX, PAC, Cartas, Marketing Direto, Encomenda Expressa – EMS, entre outros.

Num momento em que o e-commerce ganha cada vez mais força, a chegada da Loja de Correios Franqueada (LCF) ao mercado aquece a economia e aumenta as chances de investimento, com a credibilidade e a confiança da marca da estatal. Líder no segmento de encomendas e maior empresa de logística da América Latina, os Correios possuem mais de 30 anos de experiência em franquias, o que possibilita um alto índice de satisfação para a rede de franqueados.

Em continuidade à estratégia de modernização da rede de atendimento dos Correios, serão divulgados, nos próximos dias, novos editais de Lojas de Correios Franqueada (LCF’s) que contemplarão oportunidades de negócios para outras cidades e Estados.

Mais informações podem ser encontradas no site www.correios.com.br .