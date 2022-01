Engenheiro acusado de espancar ex-mulher é superintendente na Prefeitura de Feira

O superintendente da SOMA (Superintendência de Operações e Manutenção de Feira de Santana), engenheiro João Vianey, responde por grave denúncia registrada na Polícia Civil. Sua ex-mulher o acusa de violência doméstica, inclusive com agressão física. “Ele me bateu“, afirma.

A denúncia foi feita no programa TransNotícias, na rádio TransBrasil, pela jornalista Dandara Barreto, nesta quinta (20).

A ex-esposa registrou um Boletim de Ocorrências na Delegacia da Mulher, em dezembro passado. Ela pediu para não ter o nome divulgado.

“Convivemos por 12 anos. Muitas vezes me chamou de prostituta e vagabunda. Ele é uma pessoa violenta“, relatou.

A ex-esposa do superintendente da SOMA revela que já passou até por acompanhamento psicológico. “Meus filhos também conviviam com esta situação e também me preocupava com a saúde emocional deles“, salienta.Segundo página no Facebook são dois filhos.

Ela diz que Vianey chegou a gravar um vídeo no qual ela aparece de calcinha e sutiã. “Ele queria passar a imagem que eu estava louca“, pontua.

A jornalista Dandara Barreto entrou em contato com João Vianey. O superintendente nega as acusações da ex-esposa, mas admite que o casal está em processo de separação há 1 ano e tenta o divórcio litigioso. Porém, ele alega desconhecer a queixa registrada, bem como a medida protetiva concedida pela Polícia Civil, que o impede de se aproximar da ex-mulher.

(Texto: O Protagonista)