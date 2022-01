Câmara de Vereadores contabiliza 130 requerimentos sem resposta de Colbert

Ultrapassa a marca de 130 pedidos de explicações, através de requerimentos aprovados pela Câmara de Vereadores sem a devida resposta da Prefeitura de Feira de Santana ou do prefeito Colbert Filho (MDB), segundo a Assessoria da ‘Casa da Cidadania’.

Ao longo de 2021, vários parlamentares cobraram esclarecimentos do Executivo, em pronunciamentos na Câmara Municipal.

Sem respostas aos requerimentos encaminhados à Prefeitura e às secretarias do Executivo feirense, o vereador Paulão do Caldeirão (PSC) chegou a afirmar, na tribuna da Casa, que entraria com representação no Ministério Público.

Um dos requerimentos citados pelo vereador questiona o Executivo sobre os valores repassados às clínicas e hospitais de Feira de Santana. Outro documento já aprovado na Casa, busca saber quanto e quais veículos de imprensa recebem verbas da Prefeitura.

Quanto a esse último, hoje pela manhã no programa Acorda Cidade, o secretário de Comunicação, Edson Borges, disse ter enviado à Câmara o que foi solicitado pelo vereador Paulão.

Edson também explicou no programa que muitas das informações requeridas pelos vereadores estão no site da própria Prefeitura e no Tribunal de Contas dos Municípios.

Mas as queixas de falta de resposta não ficaram apenas a cargo dos vereadores de oposição ao governo. O vereador Pedro Américo (DEM), que é da base do governo, também registrou em pronunciamento a falta de respostas do Executivo.

“Muitos vereadores aqui fazem indicações, ofícios e requerimentos e, às vezes, nós temos a sensação que não somos ouvidos, e que todo o trabalho que nós e as nossas assessorias realizamos é jogado num balde. Precisamos criar esses fluxos e buscar uma interlocução direta com o prefeito para que seja possível um diálogo direto, e assim, nós possamos mostrar à sociedade o apoio que nós temos para alcançar as soluções para os problemas”, disse.