Beto Tourinho substitui Ângelo Almeida na presidência do PSB de Feira

O ex-vereador Roberto (Beto) Tourinho é o novo presidente da Executiva do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Feira de Santana. O congresso do partido foi realizado neste sábado,22, e apenas uma chapa foi inscrita e eleita por aclamação.

Foram definidos também os membros do Diretório Municipal, do Conselho de Ética e Disciplina Partidária, do Conselho Fiscal e os Delegados.

“Nós vamos dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito no município, pelo deputado estadual Angelo Almeida”, disse Tourinho. O novo presidente do PSB feirense foi candidato a prefeito na eleição de 2020.

Presente ao evento, a presidente do PSB na Bahia, a deputada federal, Lídice da Mata, destacou que o partido precisa ser uma mola precursora da política em Feira de Santana. “Nossa grande missão é fazer o PSB crescer em Feira de Santana e toda a região. Beto Tourinho é um político preparado e vai conduzir os rumos do nosso partido aqui no município. Não se faz política sem organização, e Feira tem o histórico de luta, de militância e de resistência aqui da Bahia”, disse a deputada.

O deputado estadual, Angelo Almeida, se despediu da presidência do partido e agradeceu aos presentes. “Quero agradecer a todos que contribuíram com suas presenças. Estendo meu agradecimento aos que colaboraram com nosso mandato à frente do PSB. Em política não há missão cumprida, o que existe é construção a ser trabalhada. Seguiremos em frente”.