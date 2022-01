Vereador do PSOL defende não aprovação do Orçamento e critica imprensa de Feira

Único vereador do PSOL na Câmara de Vereadores, o professor Jhonatas Monteiro gravou um vídeo veiculado no Instagram onde defende a posição da Câmara em não aprovar o Orçamento Municipal, movimento liderado pelo presidente da Casa, Fernando Torres (PSD).

O vereador também criticou a imprensa que segundo ele repete a versão da Prefeitura que apontou as dificuldades administrativas que adviriam da não aprovação, o que não é verdade: ontem mesmo, por insistência da produção do programa Acorda Cidade (pois ele não queria falar), o presidente da Câmara usou um grande espaço de tempo para defender suas teses (e também atacou a imprensa) as mesmas defendidas pelo psolista.

Eleito com o maior número de votos já verificados para um vereador na história de Feira, Jhonatas tem seguido a liderança do presidente da Casa, Fernando Torres, na “cruzada” oposicionista que o ex-aliado do prefeito Colbert Filho (MDB) tem movido contra a administração municipal, com instalação de CPIs e constantes acusações, inclusive com agressões verbais, ao Prefeito.

Formalmente, a bancada de oposição na Câmara seria formada por ele e mais os dois vereadores eleitos pelo Partido dos Trabalhadores. Mas a formação de uma “bancada independente” pelo Presidente da Casa obscureceu a performance dos três oposicionistas que “embarcaram” nas teses e ações de Torres para desgatar o Governo, tais como a não aprovação do Orçamento e, indiretamente, o impedimento da Prefeitura de formar o Conselho do Fundeb.

Embora não tenha votado em Fernando Torres para a Presidência, Jhonatas também não votou contra e ausentou-se da sessão permitindo a eleição de Torres por unanimidade.