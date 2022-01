UFRB oferece 1.636 vagas em graduação no Sisu 2022.1

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) oferece 1.636 vagas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2022.1. As vagas estão distribuídas em 45 cursos de graduação nos campi de Amargosa, Cachoeira/São Félix, Cruz das Almas, Feira de Santana, Santo Amaro e Santo Antônio de Jesus.

As inscrições para o Sisu 2022.1 estarão abertas no período de 15 a 18 de fevereiro. O resultado da chamada regular sairá no dia 22 de fevereiro. Os únicos critérios para a realização da inscrição é ter feito as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021, ter concluído o ensino médio e não ter zerado a prova de redação.

Para se inscrever no Sisu, o candidato deve acessar a página do Sistema e informar o número de inscrição e a senha utilizada no Enem 2021. Logo após, o interessado precisa confirmar os dados e, em seguida, escolher dois cursos e a modalidade de ingresso. É possível alterar a escolha dos cursos durante o período de inscrição, de acordo com as preferências e as chances de conseguir a vaga, a partir das parciais de notas de corte.

O início das aulas para o semestre 2022.1 da UFRB está previsto para o dia 29 de agosto de 2022, de acordo com o Calendário Acadêmico.

Matrícula – Os candidatos convocados devem providenciar a documentação para a matrícula, que acontece em duas etapas. A primeira etapa é a pré-matrícula on-line, no período de 23 de fevereiro a 08 de março, no Sistema de Matrícula da UFRB.

Os aprovados devem acessar o sistema, inserir o número de CPF e fazer o upload dos documentos: documento oficial de identificação com foto; certificado e histórico escolar; certificado de quitação militar (apenas para candidatos do sexo masculino maiores de 18 anos); e demais documentos e/ou arquivos (vídeo e fotos) para as aferições de acordo com a modalidade de reserva de vagas que foi convocado.

Para os aprovados que optaram pelas vagas reservadas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, é necessário informar na pré-matrícula on-line se prefere ser aferido por meio do CadÚnico do Governo Federal, ou por meio de envio de documentos que comprovem a renda de cada membro da família. Saiba como se inscrever no CadÚnico.

A segunda etapa da matrícula é a confirmação on-line, que ocorrerá de 24 a 29 de agosto de 2022.

Heteroidentificação por vídeo e fotos – Os candidatos aprovados que optaram pelas vagas reservadas à pretos e pardos deverão enviar, no ato da pré-matrícula, um vídeo e duas fotos (frontal e perfil) para o procedimento de heteroidentificação. As instruções técnicas estão descritas no Edital PROGRAD Nº 02/2022.

Lista de Espera – As vagas remanescentes do Sisu 2022.1 serão preenchidas pelos candidatos que constarem na Lista de Espera. Para participar, os interessados devem confirmar no site do Sisu o seu interesse pela vaga, no período de 22 a 28 de fevereiro.

Leia o Edital PROGRAD Nº 02/2022.