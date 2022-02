Novo integrante do #CastingAtômico Duda Brandão é parte da história do rock de Feira de Santana e já se consagrou como um dos maiores nomes no gênero.

Dono de uma performance elétrica e contagiante, ficou marcado por composições que ficaram conhecidas na voz de bandas como Belzeblues, Clube de Patifes, Filhos da Erva e Presente de Grego.

Seu próximo lançamento é a música Vida Estranha, feita há 20 anos.

Com 25 anos de música, compôs músicas como “Barfly”, “Visitantes de Carvão”, “Estradão”, “Sabrina”, “Simetria” e “Sobrevivendo na Cidade”, entre muitas outras, atingindo cerca de 300 letras compostas.

