Vacinação infantil em Feira nas terças e quintas-feiras nas unidades de saúde

Às terças e quintas-feiras serão dias específicos para a vacinação infantil nas unidades de saúde da sede e dos distritos de Feira de Santana. A mudança foi determinada pela Secretaria Municipal de Saúde como estratégia para ampliar a imunização dos pequenos.

Com a alteração, às segundas, quartas e sextas-feiras serão destinadas para a aplicação da primeira, segunda e terceira doses. Já o Shopping Popular Cidade das Compras terá vacinação sempre às quartas e sextas-feiras, das 8h às 13h.

“Estamos dividindo essa vacinação em dias específicos para facilitar o acesso da população e incentivar os pais a levarem seus filhos. Já temos 13 mil crianças vacinadas no município, o que é um bom percentual, mas que pode ser melhorado”, afirma o secretário de Saúde, Marcelo Britto.

De acordo com dados do Vacinômetro, 526.857 pessoas receberam a primeira dose da vacina em Feira de Santana. Do total, 458.065 a segunda dose e 126.570 a terceira dose. Outras 8.606 pessoas foram imunizadas com a vacina de dose única.

Confira o cronograma desta terça-feira, 8:

CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS (11 MESES E 29 DIAS) – Crianças de 6 a 11 anos podem receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em todas as Unidades de Saúde da Família dos distritos: Alecrim Miúdo, Alto do Rosário 1 e 2, Bonfim de feira, Candeal, Fulô, Galhardo, Jenipapo, Humildes 1, Humildes 2, Ipuaçu, Jaguara 1 e 2, Jaíba, Limoeiro, Mantiba, Matinha, Pé de Serra, Rosário, São Cristóvão, São José 1 e 2, Tanquinho de Humildes, Terra dura e Tiquaruçu, das 8h às 16h.

Também haverá imunização nas Unidades de Saúde da Família da sede, CSU, Caseb II, Baraúnas, Jardim Cruzeiro, Alto do Papagaio, Asa Branca III, Campo limpo II, Aviário I e II, Conceição II, Feira VI-I e II, Francisco Pinto, George Américo III, IV e Campo Limpo IV, Santo Antônio dos Prazeres I e II, Tomba I e III, Feira IX-I, Viveiros, Feira X- III e IV, as 8h às 16h.

Nas Unidades Básicas de Saúde Cassa, Caseb I, Dispensário Santana, Irmã Dulce, Mangabeira, Serraria Brasil e Subaé, a imunização acontece das 8h às 17h.

A criança só pode ser vacinada na presença dos pais ou de um responsável legal. Será obrigatório apresentação de cartão SUS ou CPF, RG ou certidão de nascimento e caderneta de vacinação. Os vacinados devem permanecer por pelo menos 20 minutos em observação, na presença do médico, nas unidades de vacinação.

CRIANÇAS DE 5 ANOS (11 MESES E 29 DIAS) – Crianças de 5 anos serão vacinadas exclusivamente nas Unidades de Saúde da Família, vinculadas ao Programa Saúde na Hora, Campo Limpo I, V e VI, Liberdade I, II e III, Queimadinha I, II e III, Parque Ipê I, II e III, Videiras I, II e III, Rua Nova II e III e Barroquinha, das 8h às 21h. Nessas unidades também haverá a imunização para crianças de 6 a 11 anos.